Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия снова запустила "Шахеды": тревога на Киевщине и в ряде областей
19 мая, 22:25
5

Россия снова запустила "Шахеды": тревога на Киевщине и в ряде областей

Юлия Мурина

Российские захватчики не прекращают постоянный террор гражданского населения Украины. В ночь на 20 мая оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники.

Где сейчас "Шахеды", какие области под угрозой вражеского удара – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Мать закрыла собой 4-летнего сына и погибла: в Василькове из-за атаки БПЛА пострадала семья

Атака "Шахедами" 20.05.2025

22:33, 19 мая

Запорожская, Харьковская, Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

22:29, 19 мая

На Киевщине угроза применения врагом ударных БПЛА.

22:28, 19 мая

На границе Сумщины и Харьковщины разведывательный БПЛА агрессора, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. Привлечены средства по его сбиванию.

22:28, 19 мая

Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

22:26, 19 мая

Тревога на Киевщине.

22:09, 19 мая

На Полтавщине угроза применения врагом ударных БПЛА.

21:36, 19 мая

Вражеские ударные БПЛА на севере Черниговщины и Сумщины, курс – юго-восточный/юго-западный.

21:08, 19 мая

Вражеские ударные БПЛА на севере Черниговщины и Сумщины, курс – юго-западный.

20:58, 19 мая

На Черниговщине угроза применения врагом ударных БПЛА.

20:57, 19 мая

На Сумщине угроза применения врагом ударных БПЛА.