Россия снова запустила "Шахеды": тревога на Киевщине и в ряде областей
Российские захватчики не прекращают постоянный террор гражданского населения Украины. В ночь на 20 мая оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники.
Где сейчас "Шахеды", какие области под угрозой вражеского удара – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Атака "Шахедами" 20.05.2025
Запорожская, Харьковская, Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БПЛА. На Киевщине угроза применения врагом ударных БПЛА. На границе Сумщины и Харьковщины разведывательный БПЛА агрессора, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. Привлечены средства по его сбиванию. Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту Тревога на Киевщине. На Полтавщине угроза применения врагом ударных БПЛА. Вражеские ударные БПЛА на севере Черниговщины и Сумщины, курс – юго-восточный/юго-западный. Вражеские ударные БПЛА на севере Черниговщины и Сумщины, курс – юго-западный. На Черниговщине угроза применения врагом ударных БПЛА. На Сумщине угроза применения врагом ударных БПЛА.
Запорожская, Харьковская, Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
На Киевщине угроза применения врагом ударных БПЛА.
На границе Сумщины и Харьковщины разведывательный БПЛА агрессора, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. Привлечены средства по его сбиванию.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту
Тревога на Киевщине.
На Полтавщине угроза применения врагом ударных БПЛА.
Вражеские ударные БПЛА на севере Черниговщины и Сумщины, курс – юго-восточный/юго-западный.
Вражеские ударные БПЛА на севере Черниговщины и Сумщины, курс – юго-западный.
На Черниговщине угроза применения врагом ударных БПЛА.
На Сумщине угроза применения врагом ударных БПЛА.