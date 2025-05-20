Россия снова запустила "Шахеды": тревога на Киевщине и в ряде областей

Российские захватчики не прекращают постоянный террор гражданского населения Украины. В ночь на 20 мая оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники.

Где сейчас "Шахеды", какие области под угрозой вражеского удара – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Атака "Шахедами" 20.05.2025