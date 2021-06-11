Запустить Kanopus-V из России могут уже на протяжении нескольких месяцев. На спутнике установят специальное военное оборудование.

Заметьте МАГАТЭ больше не имеет доступа к записям видеокамер на ядерных объектах, – Иран

В частности, камеру с разрешением 1,2 метра, что является значительным улучшением по сравнению с нынешними возможностями Ирана, но все же далеко не по качеству, которое достигают американские спутники-шпионы,

- говорится в сообщении.

Спутник позволит наблюдать за разнообразными объектами. Например, за нефтеперерабатывающими заводами в Персидском заливе и иракскими казармами, где расположены американские войска.

Детали о спутнике

В целом Kanopus-V продают для гражданского использования.

В то же время представители Ирана совершили несколько поездок в Россию, чтобы провести переговоры по соответствующему соглашению.

По данным СМИ, весной 2021 года российские эксперты прибыли в Иран. Там они обучают бригады, которые будут управлять спутником. Процесс будут осуществлять с недавно построенного объекта недалеко от Караджа к западу от Тегерана.

Обратите внимание! Новость о российском спутнике для Ирана появилась за несколько дней до встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина 16 июня в Женеве.