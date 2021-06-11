Запустити Kanopus-V з Росії можуть вже упродовж декількох місяців. На супутнику встановлять спеціальне військове обладнання.
Зауважте МАГАТЕ більше не має доступу до записів відеокамер на ядерних об'єктах, – Іран
Зокрема, камеру з роздільною здатністю 1,2 метра, що є значним поліпшенням у порівнянні з нинішніми можливостями Ірану, але все ж далеко не за якістю, яку досягають американські супутники-шпигуни,
– мовиться у повідомленні.
Супутник дозволить спостерігати за різноманітними об'єктами. Наприклад, за нафтопереробними заводами у Перській затоці та іракськими казармами, де розташовані американські війська.
Деталі про супутник
- Загалом Kanopus-V продають для цивільного використання.
- Водночас представники Ірану здійснили декілька поїздок до Росії, щоб провести переговори щодо відповідної угоди.
- За даними ЗМІ, навесні 2021 російські експерти прибули до Ірану. Там вони навчають бригади, які управляти управлятимуть супутником. Процес здійснюватимуть з недавно побудованого об'єкта недалеко від Караджа на захід від Тегерана.