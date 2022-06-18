Соответствующую информацию Сергей Гайдай сообщил вечером 18 июня. Об этом глава ОВА объяснил в эфире телемарафона "Единые новости".
Заметьте Россияне предприняли неудачную попытку штурма окрестностей Северодонецка, – Генштаб
Оккупанты направили резервы на Луганщину
Сергей Гайдай объяснил, что враг даже снял резервы с некоторых мест и отправил на два направления:
- Северодонецк;
- Золотое, Камышеваха, Попасная.
Также русская армия пытается захватить Северодонецк. Ведь к нему враг отчитался, что это якобы сделал. На самом же деле там продолжаются бои и российские кафиры полностью не контролируют город.
Однако в ближайшее время Россия хочет контролировать трассу Лисичанск – Бахмут. Это российским оккупантам тоже не удается.
Мы видим, что огромное количество резервов туда брошено. Сотни единиц техники ежедневно проходит через Луганщину по этим направлениям,
– объяснил Гайдай.
Стоит вспомнить, что в Минобороны Великобритании рассказали о том, что российские кафиры за последние 48 часов, вероятно, значительно восстановили свои силы . Именно поэтому они могут активнее двигаться в Донецкую область и на Северодонецк.
За последние 48 часов Россия, вероятно, возобновила свои усилия для продвижения к югу от Изюма с целью продвижения глубже в Донецкую область и охват Северодонецка с севера,
– объяснила разведка.
Кратко о последних новостях из Луганской области
- 18 июня Сергей Гайдай рассказал, что российские захватчики не оставляют попыток захватить Луганщину . Глава Луганской ОВА объяснил, что за последние недели ситуация там достаточно напряженная, однако контролируемая нашими бойцами. В частности, кафиры не контролируют Северодонецк полностью. Однако горячо в селах областного центра, Тошковцы, Золотом.
- Британская разведка также объяснила, что с 14 июня кафиры начали говорить, что якобы пытаются создать гуманитарные коридоры для "эвакуации" жителей Северодонецка. Их должны были вывозить в захваченное Сватово, а дальше – в Россию или в так называемые "республики" на Донбассе.
- Сергей Гайдай также пояснил, что российские кафиры продолжают бить по Луганщине . В частности, они обстреливают мосты. В частности, 18 июня стало известно, что враги повторно обстреливают территории у мостов в Луганской области и попали и в "Азот". На заводе был обстрелян транспортный цех.