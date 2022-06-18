Відповідну інформацію Сергій Гайдай повідомив ввечері 18 червня. Про це глава ОВА пояснив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Окупанти скерували резерви на Луганщину

Сергій Гайдай пояснив, що ворог навіть познімав резерви з деяких місць та відправив на два напрямки:

Сєвєродонецька;

Золотого, Комишувахи, Попасної.

Також російська армія намагається захопити Сєвєродонецьк. Адже щодо нього ворог відзвітував, що нібито це зробив. Насправді ж там тривають бої і ворог повністю не контролює місто.

Проте найближчим часом хоче контролювати трасу Лисичанськ – Бахмут. Це російським окупантам теж не вдається.

Ми бачимо, що дуже величезну кількість резерів туди кинуто. Сотні одиниць техніки щоденно проходить через Луганщину в цих напрямках,

– пояснив Гайдай.

Варто пригадати, що в Міноборони Великої Британії розповіли про те, що російські окупанти за останні 48 годин, ймовірно, значно відновити свої сили. Саме тому вони можуть активніше сунути у Донецьку область та на Сєвєродонецьк.

За останні 48 годин Росія, ймовірно, відновила свої зусилля для просування на південь від Ізюма з метою просування глибше в Донецьку область та охоплення Сєвєродонецька з півночі

Коротко про останні новини з Луганщини

18 червня Сергій Гайдай розповів, що російські загарбник не полишають спроб захопити Луганщину. Голова Луганської ОВА пояснив, що за останні тижні ситуація там доволі напружена, проте контрольована нашими бійцями. Зокрема окупанти не контролюють Сєвєродонецьк повністю. Проте гаряче у селах обласного центру, Тошківці, Золотому.

Британська розвідка також пояснила, що з 14 червня окупанти почали говорити, що нібито намагаються створити гуманітарні коридори, для "евакуації" мешканців Сєвєродонецьк. Їх мали вивозили у захоплене Сватове, а далі – в Росію чи у так звані "республіки" на Донбасі.

Сергій Гайдай також пояснив, що російські окупанти продовжують гатити по Луганщині. Зокрема вони обстрілюють мости. Зокрема 18 червня стало відомо, що вороги повторно обстрілюють території біля мостів на Луганщині та влучили і в "Азот". На заводі обстріляли транспортний цех.

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