Россия собралась защищать НПЗ: Свитан сказал, хватит ли им ЗРК

Украинские беспилотники регулярно атакуют нефтеперерабатывающие заводы в России, поэтому Москва решила установить систему противовоздушной обороны. Но есть нюанс- у россиян нет достаточного количества ЗРК.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что россияне имеют нереальный план защиты НПЗ. Также он отметил, что в конце 2024 года, вероятно, уничтожение нефтеперерабатывающих заводов дойдет и до Урала.

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Нереальный план защиты НПЗ

Россияне планируют защитить свои НПЗ системами ПВО. Но цифра нефтеперерабатывающих заводов составляет примерно 100 единиц.

"Россияне нигде не смогут взять лишних 100 "Панцирей", ведь их просто не существует. Один комплекс – это примерно 12 ракет, если запускать больше беспилотников, они просто не смогут их защитить. На самом деле чтобы вывести из строя нефтеперерабатывающий завод хватит всего два беспилотника: один открывает емкость, другой ее поджигает. НПЗ – это большая зажигалка", – прокомментировал военный эксперт.

Также Свитан добавил, что противовоздушная оборона нефтеперерабатывающих заводов есть лишь в мизерном количестве точек на всю страну: в районе Керченского моста, Сочи и под Москвой. Все остальные НПЗ практически открыты, поэтому достаточное количество беспилотников сможет спокойно их атаковать.

Будущие действия СБУ

В полномочия СБУ входит уничтожение экономической составляющей России. Военный эксперт спрогнозировал, что ведомство Василия Малюка, вероятно, до конца года ликвидирует большое количество НПЗ в западной части России.

"Кремль не имеет механизма прикрытия НПЗ", – отметил Свитан.

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