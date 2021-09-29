Россия сорвала совещание ОБСЕ в Польше, – Блинкен

Россия сорвала ежегодное совещание ОБСЕ по вопросам реализации человеческого измерения в Варшаве. В Госдепе США считают, что таким образом Москва хотела заблокировать проверку ухудшения состояния прав человека.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он сообщил, что в Польше должна была открыться ведущая конференция по правам человека в регионе Европа – Евразия.

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Заседание не собралось из-за блокирования правительством России

К сожалению, заседание ОБСЕ по вопросам реализации человеческого измерения 2021 года (HDIM) не собралось из-за решения правительства России заблокировать встречу. Мы глубоко сожалеем по поводу этой попытки российского правительства заблокировать проверку ухудшения состояния прав человека,

– говорится в сообщении Госдепа.

США надеются, что заседание таки проведут

В Вашингтоне надеются, что ОБСЕ проведут таки заседание, как это предусмотрено законом. Россию призывают выполнять свои обязательства, в частности, гарантировать защиту основных свобод и позволять гражданам привлекать свои правительства к ответственности – путем свободных и честных выборов.

Соединенные Штаты не оставят без внимания нарушения прав человека. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы сосредоточить весь спектр проблем, связанных с правами человека, во всем регионе ОБСЕ,

– пообещали в Госдепе.

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Что известно о ежегодных заседаниях по вопросам человеческого измерения: