Россия сорвала совещание ОБСЕ в Польше, – Блинкен
Источник:Госдеп США
Россия сорвала ежегодное совещание ОБСЕ по вопросам реализации человеческого измерения в Варшаве. В Госдепе США считают, что таким образом Москва хотела заблокировать проверку ухудшения состояния прав человека.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он сообщил, что в Польше должна была открыться ведущая конференция по правам человека в регионе Европа – Евразия.
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Заседание не собралось из-за блокирования правительством России
К сожалению, заседание ОБСЕ по вопросам реализации человеческого измерения 2021 года (HDIM) не собралось из-за решения правительства России заблокировать встречу. Мы глубоко сожалеем по поводу этой попытки российского правительства заблокировать проверку ухудшения состояния прав человека,
– говорится в сообщении Госдепа.
США надеются, что заседание таки проведут
В Вашингтоне надеются, что ОБСЕ проведут таки заседание, как это предусмотрено законом. Россию призывают выполнять свои обязательства, в частности, гарантировать защиту основных свобод и позволять гражданам привлекать свои правительства к ответственности – путем свободных и честных выборов.
Соединенные Штаты не оставят без внимания нарушения прав человека. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы сосредоточить весь спектр проблем, связанных с правами человека, во всем регионе ОБСЕ,
– пообещали в Госдепе.
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Что известно о ежегодных заседаниях по вопросам человеческого измерения:
- Это одна из визитных карточек ОБСЕ, проводится Бюро по демократическим институтам и правам человека.
- В заседаниях участвуют представители правительств, общественных организаций и гражданского общества из всех регионов.
- Во время встречи отслеживают реализацию договоренностей по соблюдению прав человека и обсуждаются самые весомые проблемы.
- Заседание проходит в течение нескольких дней.