Россия сорвала вакцинацию от COVID-19 в нескольких странах

Осенью прошлого года президент России Владимир Путин громогласно объявил о том, что оборот российской вакцины от коронавируса превысит 100 миллиардов долларов!

Напомню, что концерн Pfizer от продажи вакцины от коронавируса в 2021 году планирует выручить 33,5 миллиарда долларов, а количество выпущенных доз должна превысить 2 миллиарда.

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Россия сорвала планы стран по вакцинации

В свою очередь Россия из-за недопоставки нужного количества доз, согласно заключенным контрактам, сорвала планы вакцинации в Аргентине, Мексике, Венгрии, Венесуэле, Гондурасе, а так же в Шри-Ланке.

В самой России, стране которая первая объявила о создании супервакцины от коронавируса и развернула "масштабную" вакцинацию 15.12.2020 года, до сих пор очень низкий уровень вакцинированных и очень высокий уровень заболеваемости, которую явно грубо и беспринципно корректируют, выводя на плато заболеваемости 23 – 25 тысяч и не более 800 умерших в сутки.

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Россия сорвала вакцинацию в нескольких странах / Фото 24 канал

Оборот российской вакцины от коронавируса превысит 100 миллиардов долларов! Как звучит, а как звучит зато!