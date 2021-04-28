Россия сорвала заседание политгрупы ТКГ, – Гармаш
Политическая группа ТКГ снова не собралась на заседание. Причина такая же, как раньше – оккупанты пытаются привлечь в состав ТКГ террористку Маю Пирогову и ей подобных.
Источник:фейсбук Сергея Гармаша
Представитель Донецка в украинской делегации Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш рассказал: состоялась неформальная сессия. Она прошла в ограниченном формате.
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Заседания политгрупы не состоялись, они, как и раньше, блокируются Россией из-за попыток втянуть в ТКГ террористку и других "общественных экспертов",
– написал Гармаш.
Почему Россия срывает заседания политгрупы ТКГ
Заседания заблокированы с тех пор, как Россия руками марионеток с оккупированных территорий хочет изменить состав ТКГ. Они планируют привлечь Маю Пирогову, которая в Украине осуждена за терроризм. Украина резко высказывается против этого и говорит, что не возобновит работу, пока Маю Пирогову не исключат из переговорного процесса.
Боевики отмечают: уберут Пирогову, если со стороны Украины уберут Казанского.
Казанского хотят выгнать из ТКГ
- Недавно оккупанты высказались против участия украинского представителя Дениса Казанского.
- Он является переселенцем, журналистом и блогером.
- Боевики заявили, что открыли против него уголовное дело. Касается оно якобы шпионажа Казанского за Россией.
- Сергей Гармаш ранее предполагал: Казанского, как и других переселенцев, хотят убрать с четкой целью. Переселенцы с Донбасса, как отметил Гармаш, не позволяют субъективизировать людей с оккупированных территорий как сторону конфликта.
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