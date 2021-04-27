Оккупанты руками своих марионеток-представителей оккупированных территорий в ТКГ хотят вернуть монополию на влияние принятия решений. Им мешают переселенцы с Донбасса, которые не позволяют субъективизировать людей с оккупированных территорий как сторону конфликта.

Такое мнение высказал представитель Донецка в украинской делегации Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш. Он отметил: именно с такой целью завели дело на переселенца Дениса Казанского.

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Для чего оккупантам участие Пироговой и исключение Казанского

То, что Дениса Казанского оккупанты обвиняют в шпионаже, а участие Маи Пироговой не хотят ставить под сомнение – детали одного пазла.

На неформальной встрече участников консультаций, рассказывает Сергей Гармаш, в очередной раз озвучили предложение работать в "бывшем" составе. То есть пригласить "полномочных представителей", к которым Москва относит и приглашенных из Донецка и Луганска Михайлову и Мирошника.

То есть, цель – вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам, выбросить из переговорного процесса переселенцев. Мы сильно мешаем России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта,

– рассказал Гармаш.

Впрочем, позиция представителя Украины в политической рабочей группе ТКГ Андрея Костина остается неизменной: участие Пироговой автоматически означает выход из переговорной комнаты украинской делегации.

Гармаш предостерегает: нельзя соглашаться на мир любой ценой, которую предлагает Москва. Субъективизация ОРДЛО (а по сути – "автономия" "ДНР" и "ЛНР") и вытеснение из переговорного процесса переселенцев ведет к реализации цели России, а не Украины, – отмечает Гармаш.

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