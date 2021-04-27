Россия хочет вышвырнуть из переговоров переселенцев, – Гармаш
Оккупанты руками своих марионеток-представителей оккупированных территорий в ТКГ хотят вернуть монополию на влияние принятия решений. Им мешают переселенцы с Донбасса, которые не позволяют субъективизировать людей с оккупированных территорий как сторону конфликта.
Источник:фейсбук Сергея Гармаша
Такое мнение высказал представитель Донецка в украинской делегации Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш. Он отметил: именно с такой целью завели дело на переселенца Дениса Казанского.
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Для чего оккупантам участие Пироговой и исключение Казанского
То, что Дениса Казанского оккупанты обвиняют в шпионаже, а участие Маи Пироговой не хотят ставить под сомнение – детали одного пазла.
На неформальной встрече участников консультаций, рассказывает Сергей Гармаш, в очередной раз озвучили предложение работать в "бывшем" составе. То есть пригласить "полномочных представителей", к которым Москва относит и приглашенных из Донецка и Луганска Михайлову и Мирошника.
То есть, цель – вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам, выбросить из переговорного процесса переселенцев. Мы сильно мешаем России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта,
– рассказал Гармаш.
Впрочем, позиция представителя Украины в политической рабочей группе ТКГ Андрея Костина остается неизменной: участие Пироговой автоматически означает выход из переговорной комнаты украинской делегации.
Гармаш предостерегает: нельзя соглашаться на мир любой ценой, которую предлагает Москва. Субъективизация ОРДЛО (а по сути – "автономия" "ДНР" и "ЛНР") и вытеснение из переговорного процесса переселенцев ведет к реализации цели России, а не Украины, – отмечает Гармаш.
Дело в Казанского и участие Пироговой в ТКГ: главное
- Оккупанты хотят влиять на состав ТКГ и диктовать свои условия: кто будет участвовать в заседаниях, а кто – нет.
- Недавно они высказались против участия украинского представителя Дениса Казанского. Они заявили, что открыли против него уголовное дело.
- С другой стороны они требуют, чтобы в заседаниях участвовала Мая Пирогова – осужденная в Украине за терроризм сепаратистка.
- Украина заверила, что переговоров не будет, пока на них будет присутствовать Пирогова.
- Боевики отмечают: уберут Пирогову, если со стороны Украины уберут Казанского.
- Украина не согласилась. Сейчас заседания заблокированы.
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