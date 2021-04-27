Росія хоче викинути з переговорів переселенців, – Гармаш
Окупанти руками своїх маріонеток-представників окупованих територій у ТКГ хочуть повернути монополію на вплив ухвалення рішень. Їм заважають переселенці із Донбасу, які не дозволяють суб'єктивізувати людей з окупованих територій як сторону конфлікту.
Джерело:фейсбук Сергія Гармаша
Таку думку висловив представник Донецька в українській делегації Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш. Він зазначив: саме з такою метою завели справу на переселенця Дениса Казанського.
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Для чого окупантам участь Пирогової і виключення Казанського
Те, що Дениса Казанського окупанти звинувачують у шпіонажі, а участь Маї Пирогової не хочуть ставити під сумнів – деталі одного пазлу.
На неформальній зустрічі учасників консультацій, розповідає Сергій Гармаш, вкотре озвучили пропозицію працювати в "колишньому" складі. Тобто запросити "повноважних представників", до яких Москва відносить і запрошених з Донецька і Луганська Михайлову і Мірошника.
Тобто, мета – повернути монополію на представництво в переговорах від ОРДЛО московським маріонеткам, викинути з переговорного процесу переселенців. Ми сильно заважаємо Росії в Суб'єктивізація ОРДЛО як сторони конфлікту,
– розповів Гармаш.
Втім, позиція представника України в політичній робочій групі ТКГ Андрія Костіна залишається незмінною: участь Пироговой автоматично означає вихід з переговорної кімнати української делегації.
Гармаш застерігає: не можна погоджуватися на мир за будь-яку ціну, яку пропонує Москва. Суб'єктивізація ОРДЛО (а по суті – "автономія" "ДНР" і "ЛНР") і витіснення з переговорного процесу переселенців веде до реалізації мети Росії, а не України, – зазначає Гармаш.
Справа на Казанського і участь Пирогової у ТКГ: головне
- Окупанти хочуть впливати на склад ТКГ і диктувати свої умови: хто братиме участь у засіданнях, а хто – ні.
- Нещодавно вони висловилися проти участі українського представника Дениса Казанського. Вони заявили, що відкрили проти нього кримінальну справу.
- З іншого боку вони вимагають, щоб у засіданнях брала участь Мая Пирогова – засуджена в Україні за тероризм сепаратистка.
- Україна запевнила, що перемовин не буде, поки на них буде присутня Пирогова.
- Бойовики зазначають: приберуть Пирогову, якщо зі сторони України приберуть Казанського.
- Україна не погодилась. Наразі засідання заблоковані.
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