Об этом Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Борррель заявил сегодня, 21 марта, перед началом встреч министров иностранных дел и обороны ЕС.

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Мы обсудим, какие еще санкции мы можем обдумать, больше санкций. В частности, связанные с энергетикой,

– заявил Боррель.

Он подтвердил, что министры будут обсуждать возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России.

События в Мариуполе – большое военное преступление

Боррель убежден, то что, происходит в Мариуполе, это "огромное военное преступление".

То, что происходит в Мариуполе – это огромное военное преступление, что-то ужасное. Мы должны это категорически осудить, город полностью разрушен, люди умирают,

– сказал глава дипломатии ЕС.

Министры ЕС смогут обсудить дальнейшие способы поддержки Украины после того, как министр обороны Алексей Резников через видеосвязь расскажет об актуальной ситуации в Украине.

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