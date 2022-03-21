Про це Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив сьогодні, 21 березня, перед початком зустрічей міністрів закордонних справ та оборони ЄС.

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Ми обговоримо, які ще санкції ми можемо обдумати, більше санкцій. Зокрема, пов’язані з енергетикою,

– заявив Боррель.

Він підтвердив, що міністри будуть обговорювати можливість запровадження нафтового ембарго щодо Росії.

Події у Маріуполі – великий воєнний злочин

Боррель переконаний, що те, відбувається в Маріуполі, це "величезний воєнний злочин".

Те, що відбувається в Маріуполі – це величезний воєнний злочин, щось жахливе. Ми повинні це категорично засудити, місто повністю зруйноване, люди помирають,

– сказав глава дипломатії ЄС.

Міністри ЄС зможуть обговорити подальші способи підтримки України після того, як міністр оборони Олексій Резніков через відеозв’язок розповість про актуальну ситуацію в Україні.

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