Можно было бы списать это на случайность, если бы не вопиющие антисемитские заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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Целенаправленный обстрел

После того как Москва фактически обвинила самих евреев в организации Холокоста, никаких сомнений в том, что Россия сознательно совершает такие атаки на еврейскую общину, уже нет.

Ранее от обстрелов российской армии так же страдали места массовых еврейских захоронений – Бабий Яр в Киеве и Дробицкий Яр в Харькове.

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Израиль должен реагировать

Россияне делают это специально. Израиль должен это понимать и реагировать.

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