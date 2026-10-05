В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, которые пришлось тушить под угрозой повторных обстрелов. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Что известно о российском обстреле?

В ночь на 5 октября Россия атаковала Одесскую область. В результате ударов по промышленному объекту и жилым домам вспыхнул пожар.

Пожарным пришлось работать в чрезвычайно сложных условиях из-за высокой температуры. Ситуацию также осложняли постоянные сигналы воздушной тревоги, во время которых спасатели продолжали выполнять свою работу.

Помимо промышленной зоны, в другом районе области вражеский боеприпас попал в дачный кооператив. Там мгновенно загорелись частные дома. К ликвидации последствий привлекли более 90 пожарных, среди которых были как сотрудники ГСЧС, так и представители Ассоциации добровольных пожарных Украины.

Поскольку под ударом оказалась промышленность, территорию дополнительно обследовали специалисты по радиационной, химической и биологической защите.

По результатам измерений опасных веществ не обнаружено, радиационный фон в норме,

– отметили в ГСЧС.

В настоящее время все очаги возгорания полностью ликвидированы. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Последствия вражеского удара / Фото ГСЧС Одесской области

Напомним, что 29 сентября Россия атаковала Одессу, повредив многоэтажное здание и учебное заведение. Тогда в результате взрывной волны и пожара ранения получили 6 человек, двоих из которых пришлось госпитализировать.