Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які довелося гасити під загрозою повторних обстрілів. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Що відомо про російський обстріл?

В ніч на 5 жовтня Росія атакувала Одещину. Внаслідок ударів по промисловому об'єкту та житлових будинках спалахнула пожежа.

Пожежникам довелося працювати у надскладних умовах через високу температуру. Ситуацію також ускладнювали постійні сигнали повітряної тривоги, під час яких рятувальники продовжували виконувати свою роботу.

Окрім промислової зони, в іншому районі області ворожий боєприпас влучив у дачний кооператив. Там миттєво загорілися приватні будинки. До ліквідації наслідків залучили понад 90 вогнеборців, серед яких були як працівники ДСНС, так і представники Асоціації добровільних пожежних України.

Оскільки під ударом опинилася промисловість, територію додатково обстежили фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

За результатами замірів небезпечних речовин не виявили, радіаційний фон у нормі,

– зазначили у ДСНС.

Наразі всі осередки займання повністю ліквідували. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Наслідки ворожого удару / Фото ДСНС Одещини

Нагадаємо, що 29 вересня Росія атакувала Одесу, пошкодивши багатоповерхівку та навчальний заклад. Тоді внаслідок вибухової хвилі та пожежі поранень зазнали 6 людей.