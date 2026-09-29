Об этом сообщает глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Что известно об атаке?

В результате удара на одном из объектов возник пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В настоящее время соответствующие службы продолжают работать над устранением последствий российской атаки.

В то же время в Одессе продолжаются работы после удара, который город получил накануне. В частности, пострадало многоэтажное здание, где сейчас проводят необходимые восстановительные работы.

Взрывная волна также повредила остекление соседних домов и одного из учебных заведений. Специалисты закрывают выбитые окна и другие поврежденные проемы.

В результате вчерашней атаки травмы получили 6 человек, 2 пострадавших остаются в больнице.

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Напомним, 29 сентября враг также совершил атаку на Киевскую область ударным беспилотником. В результате попадания в Бучанском районе загорелся частный жилой дом.

Пожар также распространился на крышу соседнего дома. Общая площадь возгорания превысила 300 квадратных метров.

На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС. Им удалось ликвидировать пожар и спасти из охваченных огнем зданий 2 человека. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.