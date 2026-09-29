Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно об атаке?

Российские войска провели атаку на Киевскую область ударным беспилотником. В результате попадания в Бучанском районе загорелся частный жилой дом.

Пожар также распространился на крышу соседнего дома. Общая площадь возгорания превысила 300 квадратных метров.

На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС. Им удалось ликвидировать пожар и спасти из охваченных огнем зданий двух человек. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Информация об их состоянии пока не уточняется.

В Киевской области дрон попал в дом /ГСЧС

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Напомним, в результате очередной российской атаки на Киев зафиксировано падение обломков и попадания в нескольких районах столицы. В Соломенском районе обломки ракеты упали во дворе жилого дома, пожара не произошло. Также там зафиксировали попадание в административное здание объекта инфраструктуры и в один из корпусов учебного заведения, где возник пожар.

В Печерском районе сначала сообщали о возгорании в трехэтажном нежилом здании. Впоследствии стало известно, что там также повреждено трехэтажное нежилое здание.

В Оболонском районе российский беспилотник упал на проезжую часть, информацию о повреждениях уточняют. Экстренные службы продолжают работать на местах попаданий и падения обломков.