Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про атаку?

Російські війська атакували Київщину ударним безпілотником. Унаслідок влучання в Бучанському районі спалахнув приватний житловий будинок.

Пожежа також поширилася на покрівлю сусіднього будинку. Загальна площа займання перевищила 300 квадратних метрів.

На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС. Їм вдалося ліквідувати пожежу та врятувати з охоплених вогнем будівель двох людей. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу. Інформація про їхній стан наразі не уточнюється.

На Київщині дрон вдарив по будинку /ДСНС

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, унаслідок чергової російської атаки на Київ зафіксовано падіння уламків та влучання у кількох районах столиці. У Солом'янському районі уламки ракети впали у дворі житлового будинку, обійшлося без пожежі. Також там зафіксували влучання в адміністративну будівлю об'єкта інфраструктури та в один із корпусів навчального закладу, де виникла пожежа.

У Печерському районі спочатку повідомляли про загоряння у триповерховій нежитловій будівлі. Згодом стало відомо, що там також пошкоджено триповерхову нежитлову споруду.

В Оболонському районі російський безпілотник упав на проїжджу частину, інформацію про пошкодження уточнюють. Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань і падіння уламків.