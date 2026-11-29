Россия атаковала Запорожье / "Суспильне Новини" (иллюстративное фото)
Российские военные нанесли удар по Запорожью. В результате атаки были повреждены три частных дома в Вознесеновском районе города.
Об этом сообщили в Запорожской ОГА.
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Что известно об атаке?
По состоянию на 17:19 известно о трех пострадавших. Среди них – несовершеннолетняя девушка и две женщины. Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Повреждены три частных дома в Вознесеновском районе.
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