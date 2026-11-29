Росія атакувала Запоріжжя / Суспільне Новини (ілюстративне фото)
Російські військові завдали удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки у Вознесенівському районі міста.
Про це повідомили в Запорізькій ОВА.
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Що відомо про атаку?
Станом на 17:19, відомо про трьох постраждалих. Серед них – неповнолітня дівчина та дві жінки. Одна з постраждалих жінок перебуває у тяжкому стані. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.
Пошкоджено три приватні будинки у Вознесенівському районі.
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