Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

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Що відомо про атаку?

Станом на 17:19, відомо про трьох постраждалих. Серед них – неповнолітня дівчина та дві жінки. Одна з постраждалих жінок перебуває у тяжкому стані. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено три приватні будинки у Вознесенівському районі.