Россия массированно ударила по энергетике в 10 областях

Ночью и утром 17 октября российские войска провели атаку на энергетическую инфраструктуру в 10 областях Украины, оставив без электричества сотни тысяч потребителей. При этом вражеский беспилотник был замечен непосредственно над Ровенской АЭС.

Как сообщили в Минэнерго, под вражескими ударами оказались Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Житомирская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Харьковская области.

Последствия атаки и угроза для АЭС

Энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение для более полумиллиона потребителей. Однако ремонтные работы существенно затрудняются из-за постоянных воздушных тревог и угрозы повторных обстрелов.

Из-за сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, 17 октября в ряде регионов действуют почасовые отключения света.

Кроме того, во всех областях применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Ситуация остается напряженной не только из-за разрушений сетей: по данным мониторинговых каналов, утром российский дрон кружил непосредственно над территорией Ровенской атомной электростанции.

Какая ситуация со светом и теплом будет зимой?

Российские удары по теплоэлектростанциям усложнили подготовку Украины к зиме. Однако ситуация в энергосистеме остается контролируемой. Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

По словам Зайченко, российские обстрелы повредили ТЭС, которые должны были быть готовы к отопительному сезону. Поэтому ситуация хуже предыдущих прогнозов, но пока не критическая.

Он подчеркнул, что украинцам и бизнесу нужно и дальше готовиться к возможным отключениям электроэнергии. В частности, предприятиям следует оптимизировать потребление и обеспечить эффективную работу в условиях ограничений.

Зайченко также отметил, что 14 октября Россия совершила одну из самых массированных атак на объекты "Укрэнерго" с начала полномасштабной войны. Основными целями стали подстанции, поэтому энергетикам пришлось сосредоточиться на скорейшем восстановлении их работы.