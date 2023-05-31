"Нокаут" от россиян будет неудачным

Цель – абсолютно прозрачная и абсолютно недостижимая: воздушным террором заставить Украину отказаться от наступления и сесть за стол переговоров с агрессором на его условиях. Это эхо "Доктрины Дуэ", которое НАТО использовало против Югославии, а Россия против восставших районов Сирии.

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Реалии подтверждают то, что говорю давно: недоимперия имеет возможности производить и модернизировать в месяц 50 – 70 ракет разных типов и получать или собирать с машинокомплектов примерно 150 "Шахедов". Этими средствами она пытается истощить ПВО – ПРО, создать дефицит ракет для натовских ЗРК, а затем применить против Украины бомбардировочную авиацию.

Информирую: в НАТО умеют считать гораздо лучше, чем в России. Поэтому уже сейчас США предоставляют нам 300 миллионов долларов именно на ракеты для ЗРК, в частности, на тот же Patriot, который Конашенков уничтожил уже трижды подряд.

Кстати, параметры свежей модификации этого комплекса, который передали Украине, оказались даже лучше, чем в рекламных буклетах производителя. В отличие от безумно распиаренной С-400, приветливо пропускающей в Москву примитивные дроны неизвестного происхождения.

Объемы поставок зенитных ракет от наших союзников будут увеличиваться. Не вижу реальной способности врага продолжать атаки такой эффективности больше месяца, максимум два. Особенно если в этот период начнется масштабное украинское наступление.

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Украину почти гарантированно еще ожидает мощный комбинированный воздушный удар, что-то вроде попытки нокаута. После такой неудачной попытки активность агрессора станет постепенно утихать и вернется к уже привычной нам интенсивности.

Как прекратить частые обстрелы

На сегодня, кроме усиления украинского ПВО – ПРО, противопоставить воздушному террору недоимперии нечего. Удары по элитным пригородам Москвы вызывают безумный восторг рядовых россиян, что заставляет публично возмущаться пропагандистов, но не влияет на действия и намерения Кремля.

А вот в перспективе варианты есть. Прежде всего нам необходимо дальнобойными ракетами и морскими дронами потопить Черноморский флот России, включая ракетоносители. Следует также разрушить Крымский мост, чтобы перерезать логистику поставок ракет и беспилотников с территории России. С технической точки зрения, это уже стало вполне реальным.

У агрессора еще останется его группировка в Каспийском море, но она уступает по ракетной мощи Черноморскому флоту.

После появления у нас истребителей F-16 появится принципиальная возможность перехватывать неприятельские стратегические бомбардировщики еще до того, как они выпустят свои ракеты. Да и вообще современные истребители значительно повысят способность Украины противостоять воздушным атакам.

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Что касается "Шахедов", то ситуация достаточно сложная. Очень трудно перерезать поставки этих дронов (или комплектов для сбора) из Ирана по морю или через постсоветские страны-транзитеры. Остается надеяться, что в ходе очередного обострения между Ираном и Афганистаном самолеты неустановленной принадлежности уничтожат иранские производства беспилотников.

В общем, и в религиозных, и в светских философиях ситуация выбора считается преимущественно проблемой, чем возможностью. Ведь возникает вероятность погрешности, ответственности за нее, стресс и т.д. Неспровоцированная агрессия недоимперии выбора нам не оставила – только победное сопротивление.