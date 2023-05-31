Украина не может скопировать стратегию Израиля

Иначе сравнение Украины и Израиля начинает жить своей жизнью, а главное усложняет реальную дискуссию о безопасности для Украины.

Важно Атаки на Москву выгодны именно Путину, но есть нюанс

Во-первых, у Израиля есть ядерное оружие, хотя и скрыто, а у его врагов нет. По меньшей мере, пока. В нашем случае все с точностью наоборот: у нас ядерного оружия нет, а у российского режима есть.

Во-вторых, американская помощь Израилю построена на модели "качественного военного превосходства", которое возможно достичь в отношении выступающих против Израиля стран. Мы также можем достичь этого по отношению к России, но только как неотделимая часть коллективного Запада.

В-третьих, современный Иран выступает против Израиля, но не отрицает его идентичности и не считает его частью "иранского мира". В России отрицают нашу идентичности и. пытаются превратить в часть своей.

И, наконец, в-четвертых, выбор, например, Дональда Трампа станет позитивом для Израиля, а для нас может создать новые вызовы. Вообще способность американской еврейской общины удерживать Израиль в фокусе внимания и помощи беспрецедентна.

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Есть, конечно, и многие другие отличия. Однако именно эти делают для нас копирование израильской модели сдерживания невозможным.

Это очень важно объяснить всем нашим партнерам, которые снова и снова ищут альтернативу нашему членству в НАТО. Ее нет и ее невозможно найти из-за воспроизведения "израильской модели". Лучше не тратить попусту время и сделать Украину способной сдерживать любую Россию внутри НАТО. Поза – не получится.