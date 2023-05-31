Україна не може скопіювати стратегію Ізраїля

Адже інакше порівняння України та Ізраїлю починає жити своїм життям, а головне ускладнює реальну дискусію про безпеку для України.

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По-перше, в Ізраїля є ядерна зброя, хоча і приховано, а в його ворогів немає. Щонайменше поки що. В нашому випадку все з точністю до навпаки: в нас ядерної зброї немає, а в російського режиму є.

По-друге, американська допомога Ізраїлю побудована на моделі "якісної військової переваги", що можливо досягти стосовно країн, що виступали або виступають проти Ізраїлю. Ми також можемо досягти цього стосовно Росії, але лише як невіддільна частина колективного Заходу.

По-третє, сучасний Іран виступає проти Ізраїлю, але не заперечує його ідентичності та не вважає його частиною "іранського світу". В Росії заперечують нашу ідентичність і намагаються перетворити на частину своєї.

І, нарешті, по-четверте, вибір, наприклад, Дональда Трампа буде позитивом для Ізраїлю, а для нас може створити нові виклики. Взагалі здатність американської єврейської громади утримувати Ізраїль у фокусі уваги та допомоги є безпрецедентною.

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Є, звісно, й багато інших відмінностей. Однак саме ці роблять для нас копіювання ізраїльської моделі стримування неможливим.

Це дуже важливо пояснити всім тим нашим партнерам, які знову і знову шукають альтернативу нашому членству в НАТО. Її немає і її неможливо знайти через відтворення "ізраїльської моделі". Краще не гаяти часу і зробити Україну здатною стримувати будь-яку Росію всередині НАТО. Поза – не вийде.