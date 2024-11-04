Россияне "просто перебегают, перелезают его". Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, пишет 24 Канал.

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Россияне накапливают живую силу на секретных позициях

По словам пресс-секретаря ОТГ "Луганск" все попытки россиян пересечь Канал безуспешные. Но при этом они накапливают свои силы на этом направлении.

Каждую ночь враг заводит пополнение в живой силе, пополняет БК, вооружение и готовит технику. В частности, они сосредоточили свое внимание на создании ДРГ и накапливаются на секретных позициях. То есть 1 – 3 человека заходят в тайник, какой-то подвал или нору и сидят там до тех пор, пока не смогут накопить достаточно для штурма. И в этом заключается их тактика,

– рассказала Анастасия Бобовникова.

Эту тактику российской армии ВСУ пытаются останавливать и атакуют созданные группы.

В частности, украинские защитники наблюдают за позициями, за линией боевого соприкосновения с дронов. Там также работает разведка.

"Обнаруживаются эти группы, потому что они не могут не делать какую-либо активность. Они как-то коммуницируют, имеют рации, их обнаруживает РЭБ, их дроны сбрасывают им воду, например. Это тоже заметно. То есть эти группы в любом случае обнаруживаются", – объясняет пресс-секретарь ОТГ "Луганск".