Росіяни "просто перебігають, перелазять його". Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, пише 24 Канал.

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Росіяни накопичують живу силу на секретних позиціях

За словами речниці ОТУ "Луганськ", усі спроби росіян перетнути Канал безуспішні. Але при цьому вони накопичують свої сили на цьому напрямку.

Щоночі ворог заводить поповнення в живій силі, поповнює БК, озброєння і готує техніку. Зокрема, вони зосередили свою увагу на створенні ДРГ і накопичуються на секретних позиціях. Тобто 1 – 3 людини заходять в схованку, якийсь підвал чи нору і сидять там до тих пір, поки не зможуть накопичити достатньо для штурму. І в цьому полягає їхня тактика,

– розповіла Анастасія Бобовнікова.

Цю тактику російської армії ЗСУ намагаються зупиняти і атакують створені групи.

Зокрема, українські захисники спостерігають за позиціями, за лінією бойового зіткнення з дронів. Там також працює розвідка.

"Виявляються ці групи, тому що вони не можуть не робити будь-яку активність. Вони якось комунікують, мають рації, їх виявляє РЕБ, їхні дрони скидають їм воду, наприклад. Це теж помітно. Тобто ці групи в будь-якому разі виявляються", – пояснює речниця ОТУ "Луганськ".