Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он считает, что это один из компонентов гибридной войны.
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"Когда на всех страницах мировых изданий было написано, что Россия собирается напасть на Украину, мы успокаивали инвесторов. В то же время за это получили критику от оппозиции. Мол, весь мир говорит, а мы замалчиваем эту тему", – отметил глава фракции.
Арахамия считает, что Россия сейчас активно пытается "создать предпанические состояния".
Сейчас Россия очень активно именно в СМИ в Европе и США пытается создать эти предпанические состояния для того, чтобы фактически прежде всего отвлечь инвесторов от вложения в Украину,
– заверил Арахамия.
Одним из доказательств этого, по мнению Арахамии, является публикация издания New York Times. В СМИ сообщили, что Украина получила подтверждение на транш МВФ. Однако иллюстрацией к новости было фото горящего самолета с фронта.
Вероятное наступление России: последние новости
- В США уже предупредили Россию, что в случае наступления на Украину получит "серьезные последствия".
- В то же время Владимир Путин заставляет Украину улучшать отношения с Россией, провоцируя. Мол, в таком случае не будут угрожать.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал союзников НАТО "проснуться", ведь Россия может сделать "плохие вещи" в Украине.