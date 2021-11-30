Политик констатировал, что недавние события показали, как Кремль и его союзники хотят "изменить геополитическую систему".

Важно 115 тысяч военных, танки и артиллерия, – Кулеба о войсках России, которые готовы к нападению

Примером этого Моравецкий назвал:

наращивание российских войск возле Украины,

резкий рост цен на газ,

кризис на границе Польши с Беларусью.

Плохие вещи могут произойти, например, в Украине, или может возникнуть еще одна огромная миграционная проблема для всей Европы,

– сказал он.

Российские войска возле Украины: главное

В октябре американские издания заметили, что Россия наращивает военные мощности возле украинской границы. Впоследствии эту информацию подтвердили и в украинском Минобороны. Там признали, что угроза российского вторжения в Украину вполне реальна. Однако поспешили заверить – ВСУ готовы к любому сценарию.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко не исключает, что Россия может напасть на Украину зимой. Ведь у врага уже есть успешный опыт зимнего наступления в районе Дебальцево в 2015 году.

Отметим, что в случае прямой угрозы НАТО поддержит Украину. При этом принцип коллективной обороны Альянса не будет действовать. В Евросоюзе также объяснили, что не смогут помочь войском.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что страна готова отправить своих военнослужащих в Украину на фоне накопления российских войск на границе.