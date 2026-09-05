Россия терпит неудачу при запуске собственной версии Starlink, но списывать проект со счетов пока рано

Россия терпит неудачу в первых попытках создать свой Starlink. Но я бы не стал списывать этот проект со счетов. Сейчас россияне пытаются создать собственный аналог Starlink – спутниковую группировку "Рассвет". Пока что этот проект нельзя назвать успешным.

В России возникли серьезные проблемы уже на этапе вывода спутников на необходимые орбиты. Часть аппаратов не достигла запланированной высоты, один спутник уже сгорел в атмосфере, еще один может разделить его судьбу в ближайшие недели.

Но я бы не делал из этого вывод, что российский аналог Starlink можно просто списать со счетов. Россия вряд ли откажется от этой технологии. И если сейчас она фактически учится на собственных неудачах, то через несколько лет ситуация может быть совсем другой. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Первые спутники уже выявили проблемы

Россия работает над собственной спутниковой группировкой не первый день. Но после того, как доступ россиян к технологии Starlink начали ограничивать, они существенно ускорили этот проект и стали вкладывать в него больше средств.

На сегодняшний день было осуществлено три запуска групп спутников. И результаты пока что очень далеки от тех, которых хотела Россия.

Лишь первая группа смогла выйти примерно на высоту 550 километров. Во время второго и третьего запусков спутники остановились примерно на высоте 300–400 километров.

Часть из них после этого начала терять высоту. Один спутник уже сгорел. Еще один, вероятно, может сгореть в ближайшие недели.

Даже те аппараты, которые ранее поднимались примерно до 550 километров, впоследствии опускались ниже – примерно до 500 километров.

Это может свидетельствовать о проблемах с бортовым оборудованием. Возможно, высоту снижали сознательно для дополнительных испытаний, но эти спутники вряд ли станут полноценно рабочими. То есть пока Россия не получила ту систему, которую пытается создать.

Но ключевое слово здесь – пока. Россия может потратить на это годы. Создание собственного спутникового интернета – это не один или два успешных запуска.

Требуется целая группировка. В минимальном варианте России необходимо иметь не менее 200–300 спутников. И даже такое количество не позволит получить полноценный аналог Starlink по скорости и качеству связи.

Но она уже может обеспечить России постоянную спутниковую связь над собственной территорией, соседними странами и даже частью Северной Америки.

Реалистично, первые системы, которые действительно будут работать, мы сможем увидеть примерно через два-три года. Для полноценного запуска системы понадобится не менее пяти-семи лет. Это долго.

Но в таких технологиях несколько лет – не тот горизонт, который позволяет просто сказать: в России ничего не получилось, значит, о проблеме можно забыть.

Мы уже видели подобную историю с GPS

Здесь стоит вспомнить другой пример. В свое время у России также не было собственной полноценной альтернативы американской системе GPS. Ей понадобились десятилетия, чтобы создать ГЛОНАСС.

ГЛОНАСС уступает GPS по точности. Это не означает, что россияне смогли полностью повторить американскую технологию на том же уровне. Но они получили главное – систему, которую контролируют сами.

Со спутниковым интернетом может произойти примерно то же самое. Россия не обязательно создаст второй Starlink. Ей достаточно создать систему, которая будет хуже Starlink, но будет работать и не будет зависеть от западных компаний и технологий.

Пока Россия вынуждена искать другие решения. Сегодня такая собственная группировка у России нет. Поэтому она вынуждена использовать более старые технологии спутниковой связи – в частности, геостационарные спутники и громоздкие пользовательские терминалы.

Такие средства значительно легче обнаруживать и обезвреживать. Одновременно россияне работают над системами, которые должны создавать проблемы уже для самого Starlink. В частности, речь идет о комплексах радиоэлектронной борьбы, способных локально блокировать спутниковую связь.

Но и здесь важно правильно оценивать масштаб угрозы. Это не система, способная отключить Starlink над Украиной. Речь идет примерно о 20-километровой зоне, внутри которой возникают проблемы со спутниковой связью. К тому же такие комплексы достаточно мощные, а значит, их можно обнаруживать по сигналу и наводить на них средства поражения.

Поэтому сегодня технологическое преимущество остается совсем не на стороне России. Но я бы не путал сегодняшнюю неудачу с неспособностью России создать такую систему вообще.

Первые запуски могут проваливаться. Спутники могут не выходить на необходимые орбиты. Российская система может быть медленнее, менее точной и технологически слабее западного аналога.

Но если Россия получит собственную группировку из нескольких сотен спутников, ей не нужно будет создавать идеальный Starlink. Ей достаточно получить свою спутниковую связь.

И именно поэтому нынешние неудачи "Рассвета" я бы воспринимал не как конец российского проекта, а как его начало.