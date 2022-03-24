Россия создает угрозу глобальной морской торговле – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что военные действия России ставят под угрозу мировую морскую торговлю.

По его словам, они делают все возможное, чтобы защитить поставки.

Важно Новый фейк: Оккупанты распространяют карту боевых действий, где едва не вся Украина – закрашена

"Принимая во внимание угрозу возможных операций под фальшивым флагом российского флота, мы призываем корабли, страховщиков и экипажи избегать российских портов ради собственной безопасности", – сообщил Кулеба.

Смотрите также: О ядерном ударе России и возможностях НАТО – Мусиенко