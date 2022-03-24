Россия создает угрозу глобальной морской торговле – Кулеба
24 марта 2022 , 21:21Читати новину українською
Источник:твиттер Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что военные действия России ставят под угрозу мировую морскую торговлю.
По его словам, они делают все возможное, чтобы защитить поставки.
Важно Новый фейк: Оккупанты распространяют карту боевых действий, где едва не вся Украина – закрашена
"Принимая во внимание угрозу возможных операций под фальшивым флагом российского флота, мы призываем корабли, страховщиков и экипажи избегать российских портов ради собственной безопасности", – сообщил Кулеба.
Смотрите также: О ядерном ударе России и возможностях НАТО – Мусиенко