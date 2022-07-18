Россия создает условия для затяжной войны в Украине: в ISW объяснили, для чего это путину

Не имея новых достижений, русская армия затягивает войну в Украине. Так оккупанты хотят иметь возможность восстанавливать и пополнять силы.

Оккупанты пытаются наступать на Донбассе

Российские войска продолжают возвращение из оперативной паузы и провели ограниченные наземные атаки в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в новом отчете.

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В ISW также отмечают, что конец российской оперативной паузы вряд ли приведет к новой массовой волне наземных штурмов на нескольких направлениях. Хотя именно это приказал недавно министр обороны России Сергей Шойгу.

кремль же создает условия для долгосрочных усилий по формированию армии в расчете на затяжные боевые действия в Украине.

Как планируют действовать оккупанты

Вражеские войска пытаются продвигаться вокруг Северска и Бахмута и удерживать оборонительные позиции к северу от Харькова и вдоль Южного направления.

Кроме того, российские оккупанты продолжали создавать условия для возобновления наступления на Славянск, обстреливали населенные пункты вдоль Изюмско-Славянского направления и наносили артиллерийские, ракетные и авиационные удары по всей территории Украины.

Маневры русской армии / Инфографика ISW

россия лжет о своих достижениях

в минобороны россии 17 июля заявили о новых территориальных достижениях.

ISW отмечает, что конец оперативной паузы, как и прогнозировалось, будет характеризоваться колебанием и ступенчатым восстановлением наземных наступательных действий.

Состояние русской армии плачевно, поэтому такое затягивание войны выгодно противнику.

Аналитики ISW со ссылкой на украинскую разведку также сообщают, что в россии массово открывают кадетские и юнармийские классы. В частности открыто 500 новых кадетских классов и 1000 младших армейских классов в Белгороде и приграничном районе Белгородской области.

Что тоже указывает на нехватку силы и планы затягивать войну.

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