Рисковать жизнями несовершеннолетних оккупанты решили для "формирования имиджа туристической привлекательности новых субъектов РФ как территорий с исконно русскими культурно-историческими традициями". Такое "незабываемое" путешествие предлагает "Официальный туристический портал Брянской области", пишет 24 Канал.

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Обещают отдых в Мариуполе

При этом показать школьникам средних и старших классов Брянской области Россия захотела не только временно оккупированные территории Крыма и так называемых ЛДНР, но и Херсонской и Запорожской областей. И состоится такое путешествие под названием "Новая Россия глазами ребенка: от Луганска до Крыма".

Чтобы выиграть "незабываемую" туристическую путевку, участникам необходимо подать заявку на участие в конкурсе туристических маршрутов. Что выглядит при этом особенно цинично и абсурдно – ограниченному количеству победителей обещают отдых продолжительностью 24 дня в лагерях не только Крыма, но и уничтоженного оккупантами Мариуполя.

Экстремальный детский туризм поддерживается властью

Следует также отметить, что отправить детей в "веселое путешествие" оккупанты решили в период с 19 мая по 15 июня. При этом идею поддержал Департамент образования и науки Брянской области, а ее воплощение профинансировал федеральный бюджет.

Организаторы путешествия отметили, что таким образом молодое поколение будет вовлечено в разработку туристических маршрутов, сформирует у себя интерес к "истории и культурно-природным памятникам освобожденных территорий" и "чувство единения с жителями регионов Новороссии". При этом вряд ли россияне не понимают, что, кроме посещения украинских городов, дети также смогут получить "незабываемые впечатления" от войны, которую страна-оккупантка неспровоцированно развязала против Украины.

Более того, Россия может таким образом не только сделать детей заложниками перед будущим контрнаступлением ВСУ, но и вопить, обвиняя Украину, если несовершеннолетние в результате ее абсурдных и циничных идей пострадают.