Ризикувати життями неповнолітніх окупанти вирішили задля "формування іміджу туристичної привабливості нових суб'єктів РФ як територій із споконвічно російськими культурно-історичними традиціями". Таку "незабутню" подорож пропонує "Офіційний туристичний портал Брянської області", пише 24 Канал.

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Обіцяють відпочинок у Маріуполі

При цьому показати школярам середніх та старших класів Брянської області Росія захотіла не лише тимчасово окуповані території Криму та так званих "ЛДНР", а й Херсонської та Запорізької областей. І відбудеться така подорож під назвою "Нова Росія очима дитини: від Луганська до Криму".

Щоб виграти "незабутню" туристичну путівку, учасникам необхідно подати заявку на участь у конкурсі туристичних маршрутів. Що виглядає при цьому особливо цинічно та абсурдно – обмеженій кількості переможців обіцяють відпочинок тривалістю у 24 дні у таборах не лише Криму, а й знищеного окупантами Маріуполя.

Екстремальний дитячий туризм підтримується владою

Варто також зазначити, що відправити дітей у "веселу подорож" окупанти вирішили у період з 19 травня по 15 червня. При цьому ідею підтримав Департамент освіти та науки Брянської області, а її втілення профінансував федеральний бюджет.

Організатори подорожі зазначили, що таким чином молоде покоління буде залучене до розробки туристичних маршрутів, сформує у себе інтерес "до історії та культурно-природних пам'яток звільнених територій" та "почуття єднання з жителями регіонів Новоросії". При цьому навряд чи росіяни не розуміють, що окрім відвідування українських міст, діти також зможуть отримати "незабутні враження" від війни, яку країна-окупантка неспровоковано розв'язала проти України.

Ба більше, Росія може таким чином не лише зробити дітей заручниками перед майбутнім контрнаступом ЗСУ, а й волати, звинувачуючи Україну, якщо неповнолітні внаслідок її абсурдних та цинічних ідей таки постраждають.