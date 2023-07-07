Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его мнению, Украина рано или поздно утопит эти корабли. Или борта могут стать частью украинских Военно-морских сил.

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"Пополнение для ВМС Украины"

Черноморский флот России создал военно-морской округ в Азовском море. Его штаб-квартира базируется во временно оккупированном Мариуполе.

Это не угрозы нам. Это хороший российский "ленд-лиз". Они туда перетаскивают в десяток кораблей в Азовскую флотилию. Мы их потопим, потому что в Азовском море очень сложно укрыться от ударов,

– подчеркнул Роман Свитан.

После зачистки Азовского побережья, Черного моря и Крыма от россиян, эти корабли могут стать хорошим подспорьем для украинского Военно-морского флота Украины.

"Алексей Неижпапа (командующий ВМС ВСУ – 24 Канал), пожалуй, будет делать все, чтобы в этот Азовский округ как можно больше кораблей покидали", – отметил полковник запаса.

Из-за того, что Азовское море довольно мелкое, заводить туда военные корабли – это глупое решение. Однако россияне не отличаются особо удачными стратегическими решениями, идущими на руку Украине.

Военный эксперт предположил, что на перспективу Военно-морской флот Украины прибавится на семь бортов. Но уже с украинскими названиями.

Роман Свитан о создании военно-морского округа Черноморского флота: смотреть видео

Создание "Азовского флота" в Мариуполе: что известно