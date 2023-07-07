Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. На його думку, Україна рано чи пізно потопить ці кораблі. Або ж борти зрештою можуть стати частиною українських Військово-морських сил.

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"Поповнення для ВМС України"

Чорноморський флот Росії створив військово-морський округ в Азовському морі. Його штаб-квартира базується в тимчасово окупованому Маріуполі.

Це не погрози нам. Це хороший російський "ленд-ліз". Вони туди перетягують до десятка кораблів в Азовську флотилію. Ми їх потопимо, бо в Азовському морі дуже складно сховатись від ударів,

– наголосив Роман Світан.

Після зачистки Азовського узбережжя, Чорного моря та Криму від росіян ці кораблі можуть стати гарною підмогою для українського Військово-морського флоту України.

"Олексій Неїжпапа (командувач ВМС ЗСУ – 24 Канал), мабуть, робитиме все, щоб в цей Азовський округ якомога більше кораблів покидали", – зазначив полковник запасу.

Через те, що Азовське море доволі мілке, заводити туди військові кораблі – це нерозумне рішення. Однак росіяни не відрізняються особливо вдалими стратегічними рішеннями, що йде на руку Україні.

Військовий експерт припустив, що на перспективу Військово-морський флот України побільшає на сім бортів. Але вже з українськими назвами.

Роман Світан про створення військово-морського округу Чорноморського флоту: дивитись відео

Створення "Азовського флоту" в Маріуполі: що відомо