Зеленский призвал исключить Россию из ООН и ЮНЕСКО

Об этом глава государства заявил во время традиционного обращения 4 июня, сообщает 24 канал. Президент Украины отметил, что Россия сознательно уничтожает украинскую культуру, а совершающее такие действия государство не может быть членом ЮНЕСКО и оставаться в ООН.

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Так, сегодня, 4 июня, в Донецкой области в Святогорской лавре сгорел Всехсвятский скит. Возгорание произошло в результате российских артиллерийских обстрелов. Скит Святогорской лавры начали восстанавливать в 2001 году. 10 июня была бы очередная годовщина начала постройки. Но, к сожалению, у русских захватчиков нет ничего святого.

Президент Украины подчеркнул, что это уже не первый раз, когда оккупанты целят по лавре – 1 июня от российского обстрела погибли три монаха лавры, а богослужения вынуждены проводить в подвале.

Это одна из трех лавр Украины, которую в Москве до сих пор считают связанной с Русской православной церковью. Впрочем, это не останавливает российскую армию наносить постоянные удары.

Оккупанты уже уничтожили 113 храмов

По словам Зеленского, они готовы сжигать все, в том числе и православные церкви. За время полномасштабной войны уже разрушены или повреждены 113 церквей. Среди них есть и пережившие Вторую мировую войну, но не русскую оккупацию.

Украинские дипломаты сделают все, чтобы об этом очередном преступлении оккупантов узнали все в мире. Россия сознательно и системно уничтожает украинское культурное и историческое наследие так же, как и социальную инфраструктуру, как и жилые дома, как и все, что необходимо для нормальной жизни,

– заверил он.

Глава Украины подчеркнул, что государство, которое это делает, не может быть членом ЮНЕСКО и не может оставаться в ООН. Ведь устав ООН не предусматривает никаких прав для террористов, а ЮНЕСКО не место для варваров.

Обстрел скита Святогорской Лавры: коротко

Сегодня, 4 июня, российские оккупанты совершили очередной обстрел скита Святогорской лавры. Пожар, возникший в результате атаки, полностью охватил главный храм.

Кроме священнослужителей в храме находились около 300 беженцев. Среди людей, которые пытались спастись, были люди с инвалидностью, пожилые люди и около 60 детей.

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