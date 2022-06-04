Зеленський закликав виключити Росію з ООН та ЮНЕСКО

Про це очільник нашої держави заявив під час традиційного звернення 4 червня, повідомляє 24 канал. Президент України зауважив, що Росія свідомо знищує українську культуру, а держава, яка чинить такі дії, не може бути членом ЮНЕСКО та залишатися в ООН.

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Так, сьогодні, 4 червня, на Донеччині у Святогірській лаврі згорів Всіхсвятський скит. Загорання сталося у результаті російського артилерійського обстрілу. Скит Святогірської лаври почали відбудовувати в 2001 році. 10 червня була б чергова річниця початку будівництва. Але, на жаль, російські загарбники не мають нічого святого.

Президент України підкреслив, що це вже не перший раз, коли окупанти цілять по лаврі – 1 червня від російського обстрілу загинули троє монахів лаври, а богослужіння змушені проводити у підвалі.

При цьому це одна з трьох лавр України, яку в Москві досі вважають пов'язаною із Російською православною церквою. Втім, це не зупиняє російську армію завдавати постійних ударів.

Окупанти вже знищили 113 храмів

За словами Зеленського, вони готові спалювати все, зокрема і православні церкви. За час повномасштабної війни вже зруйновано або пошкоджено 113 церков. Серед них є і ті, що пережили Другу світову війну, але не російську окупацію.

Українські дипломати зроблять усе, щоб про цей черговий злочин окупантів дізналися усі в світі. Росія свідомо і системно знищує українську культурну та історичну спадщину так само, як і соціальну інфраструктуру, як і житлові будинки, як і усе, що необхідне для нормального життя,

– запевнив він.

Глава України підкреслив, що держава, яка це робить, не може бути членом ЮНЕСКО і не може залишатись в ООН. Адже статут ООН не передбачає жодних прав для терористів, а ЮНЕСКО – не місце для варварів.

Обстріл скита Святогірської Лаври: коротко

Сьогодні, 4 червня, російські окупанти здійснили черговий обстріл скита Святогірської лаври. Пожежа, яка виникла внаслідок атаки, повністю охопила головний храм.

Окрім священнослужителів в храмі перебували приблизно 300 біженців. Серед людей, які намагалися врятуватися, були інваліди, літні люди та приблизно 60 дітей.

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