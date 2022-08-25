Такое мнение 24 каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, это только заседание глав фракций, у которых нет полномочий принимать законы.
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Какие вопросы касаются Украины
Шейтельман рассказал, что в повестке дня заседания Совбеза России есть 42 вопроса.
Из того, что касается Украины, есть 3 вопроса,
– отметил политтехнолог.
По его словам, вопросы 41 и 42 касаются компенсаций депутатам государственной думы россии. Так, российские чиновники, проживающие в Крыму или Ростовской области, будут получать возмещение от государства за то, что на собственном авто добираются в ближайший аэропорт.
Поскольку гражданские самолеты, ни в Крыму, ни на Юге россии больше не летают. То, что россияне собираются принять закон о компенсациях, свидетельствует, что они и не планируют летать в ближайшее время.
А под номером 1 в списке заявление о ситуации на Запорожской АЭС. "То есть они планируют делать заявление, а не принимать закон или принимать какие-либо меры", – пояснил Шейтельман.
Чего пытается достичь россия
По мнению политтехнолога, россияне планируют сделать заявление в международные организации, в котором будут обвинять Украину, якобы мы "стреляем, разрушаем" и т.д. Максимум, на что способны оккупанты – внести какой-то угрожающий пункт.
В целом россиянам нужно, чтобы международные организации заставили Украину ввести зону безопасности вокруг ЗАЭС. То есть, чтобы российские войска там остались, а наши защитники не имели права вести там какие-либо боевые действия.
Это то, чего добивается россия и то, на что мы не имеем права соглашаться,
– отметил Шейтельман.
Шейтельман рассказал, каким будет заседание Совбеза России: смотрите видео
россияне созвали заседание Совбеза ООН по ситуации на ЗАЭС
- 23 августа состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС, которое созвала россия. оккупанты всегда это делают, когда хотят скрыть собственные преступления или отвлечь внимание. Главная же задача России – сохранить за собой Запорожскую АЭС и постепенно подключать ее к российским энергосистемам. Такое мнение высказал украинский политолог Тарас Семенюк.
- Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица подчеркнул, что Россия превращает вопросы ядерной безопасности на фоне провокаций на Запорожской АЭС в цирк. Дипломат подчеркнул, что только вывод российских войск с территории ЗАЭС и возвращение его под контроль нашего государства устранит существующую угрозу.
- По мнению российского оппозиционного политика Геннадия Гудкова, созыв россией Совбеза после озвучки предупреждений Запада говорит о том, что оккупанты не отказались от идеи провокации со взрывом на Запорожской АЭС и продолжают готовить ее.