Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, це лише засідання голів фракцій, які не мають повноважень приймати закони.

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Які питання стосуються України

Шейтельман розповів, що на порядку денному засідання радбезу росії є 42 питання.

З того, що стосується України є 3 питання,

– відзначив політтехнолог.

За його словами, питання 41 та 42 стосуються компенсацій депутатам державної думи росії. Так, російські посадовці, які проживають у Криму або Ростовській області, будуть отримувати відшкодування від держави за те, що власним авто дістаються до найближчого аеропорту.

Оскільки цивільні літаки, ані в Криму, ані на Півдні росії більше не літають. Те, що росіяни збираються ухвалити закон щодо компенсацій свідчить, що вони й не планують літати найближчим часом.

А під номером 1 у списку є заява щодо ситуації на Запорізькій АЕС. "Тобто вони планують робити заяву, а не ухвалювати закон чи вживати якихось заходів", – пояснив Шейтельман.

Чого намагається досягти росія

На думку політтехнолога, росіяни планують зробити заяву до міжнародних організацій, у якій будуть звинувачувати Україну, нібито ми "стріляємо, руйнуємо" тощо. Максимум, на що здатні окупанти – внести якийсь загрозливий пункт.

Загалом росіянам треба, щоб міжнародні організації змусили Україну запровадити безпекову зону навколо ЗАЕС. Тобто, щоб російські війська там лишилися, а наші захисники не мали права вести там будь-які бойові дії.

Це те, чого добивається росія і те, на що ми не маємо права погоджуватись,

– зауважив Шейтельман.

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росіяни скликали засідання Радбезу ООН щодо ситуації на ЗАЕС