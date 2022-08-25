Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, це лише засідання голів фракцій, які не мають повноважень приймати закони.
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Які питання стосуються України
Шейтельман розповів, що на порядку денному засідання радбезу росії є 42 питання.
З того, що стосується України є 3 питання,
– відзначив політтехнолог.
За його словами, питання 41 та 42 стосуються компенсацій депутатам державної думи росії. Так, російські посадовці, які проживають у Криму або Ростовській області, будуть отримувати відшкодування від держави за те, що власним авто дістаються до найближчого аеропорту.
Оскільки цивільні літаки, ані в Криму, ані на Півдні росії більше не літають. Те, що росіяни збираються ухвалити закон щодо компенсацій свідчить, що вони й не планують літати найближчим часом.
А під номером 1 у списку є заява щодо ситуації на Запорізькій АЕС. "Тобто вони планують робити заяву, а не ухвалювати закон чи вживати якихось заходів", – пояснив Шейтельман.
Чого намагається досягти росія
На думку політтехнолога, росіяни планують зробити заяву до міжнародних організацій, у якій будуть звинувачувати Україну, нібито ми "стріляємо, руйнуємо" тощо. Максимум, на що здатні окупанти – внести якийсь загрозливий пункт.
Загалом росіянам треба, щоб міжнародні організації змусили Україну запровадити безпекову зону навколо ЗАЕС. Тобто, щоб російські війська там лишилися, а наші захисники не мали права вести там будь-які бойові дії.
Це те, чого добивається росія і те, на що ми не маємо права погоджуватись,
– зауважив Шейтельман.
Шейтельман розповів, яким буде засідання радбезу росії: дивіться відео
росіяни скликали засідання Радбезу ООН щодо ситуації на ЗАЕС
- 23 серпня відбулося засідання Радбезу ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС, яке скликала росія. окупанти завжди це роблять, коли хочуть приховати власні злочини або відвернути увагу. Головне ж завдання росії – зберегти за собою Запорізьку АЕС та потроху підключати її до російських енергосистем. Таку думку висловив український політолог Тарас Семенюк.
- Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця наголосив, що росія перетворює питання ядерної безпеки на тлі провокацій на Запорізькій АЕС на цирк. Дипломат наголосив, що тільки виведення російських військ з території ЗАЕС та повернення її під контроль нашої держави усуне загрозу, що існує.
- На думку російського опозиційного політика Геннадія Гудкова, скликання росією Радбезу після озвучення попереджень Заходу говорить про те, що окупанти не відмовилися від ідеї провокації з вибухом на Запорізькій АЕС та продовжують готувати її.