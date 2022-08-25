Про це 24 каналу розповів український політолог Тарас Семенюк. За його словами, насправді головне завдання росії – зберегти за собою Запорізьку АЕС та потроху підключати її до російських енергосистем. Хоч це дуже складно зробити, враховуючи, що потрібно будувати нові лінії електропередач, про які одразу знатимуть українські партизани.

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Крім того, росіяни постійно вкидають міф, що Україна не хоче йти на переговори з росією. Справді в теперішніх умовах ніхто не піде на перемовини з окупантами. А-от потім, коли ситуація на фронті зміниться, ці переговори цілком реальні.

росіяни просили перемовин ще на 2 чи 3 день війни

Позиція президента Володимира Зеленського зараз цілком правильна – немає про що говорити. Україна отримує зброю і зараз можливі лише одні перемовини – росіяни мають забратися геть з окупованих територій, і тоді варто обдумувати, як влаштувати нову систему безпеки в Європі.

Як наголошує Семенюк, коли Україна була готова провести переговори, то росіяни висували неприпустимі вимоги.

Якщо бути чесним, то саме росіяни просили переговори на 2 чи 3 день війни. Окупанти вже розуміли, що динаміка наступу спадає, тому хотіли якось зафіксувати те, що захопили. Вони й зараз хочуть переговори, – зазначив Семенюк.

Політолог наголошує, що окупанти зараз намагаються влаштовувати ядерний шантаж, щоб схилити Україну до переговорів та знизити динаміку постачання зброї. Вони сподіваються, що західні партнери змусять Зеленського піти на перемовини. Крім того, окупанти розуміють – їхній наступ серйозно сповільнився. Вони буквально не можуть масовано йти далі.

За словами Семенюка, для України переговори на цей момент – фактично поразка. Адже тоді фіксуються позиції сторін, і за росіянами закріпляться новоокуповані території.

росіяни, навіть якби відбулися переговори, все одно паралельно вестимуть процеси референдумів. Вони не зупинятимуться, окопаються ще глибше та педалюватимуть "референдуми". Позиція України цілком зрозуміла – повне виведення військ, тоді й можна буде говорити про майбутні процеси, – зазначив Семенюк.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього під егідою ООН у Києві. Символічно було б організувати його в Україні, де справді вирішується, "чи буде майбутнє взагалі"