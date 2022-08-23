Для цього потрібен тиск на кремль з боку світової спільноти. Таку думку 24 каналу висловив полковник запасу, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.
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"Вирішальна" місія МАГАТЕ
Експерт вважає, що майбутнє Запорізької АЕС вирішить місія Міжнародного агентства з атомної енергії за активної участі у процесі Організації об'єднаних націй й країн-союзниць України.
Все залежатиме від того, як світова громадськість натисне на росію, щоб вона залишила територію Запорізької АЕС й передала її під контроль ЗСУ, або немілітарних утворень, які просто охоронятимуть станцію,
– вважає Світан.
За його словами, на сьогодні майже вся світова спільнота залучена до цієї проблеми. Окрім міжнародних МАГАТЕ й ООН, головну роль у процесі займають й деякі країни, зокрема Франція, Італія та Туреччина.
"МАГАТЕ вже готова проінспектувати станцію. Я думаю, що незабаром це питання вирішать і протягом тижня – двох станцію передадуть під контроль та управління українських структур", – переконує фахівець.
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"росатом" не хоче санкцій
На думку експерта, "росатом", який оголосив, що він нібито контролює Запорізьку АЕС, має в інших країнах велику кількість контрактів на десятки мільярдів доларів. Він переконаний, що в організації побоюються втратити ці гроші через можливі санкції.
Вони точно не хочуть потрапити під найжорсткіші санкції після будь-якого інциденту на поки підконтрольній їм території ЗАЕС. Вони, звичайно ж, дурні, але не настільки, щоб втрачати таку кількість грошей та контрактів,
– запевнив Світан.
Він додає, що санкційний режим фактично поставить хрест на всіх ядерних програмах росії.
"Вони не робитимуть цього. МАГАТЕ за допомогою ООН та західних країн розв'яже цю проблему", – резюмував фахівець.
Ситуація на Запорізькій АЕС: що відомо
- російські військові 4 березня захопили Енергодар та окупували Запорізьку АЕС. У серпні окупанти постійно обстрілюють атомну станцію та замінували її.
- На початку місяця зафіксували "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Також снаряди окупантів впали біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.
- Під час ще одного обстрілу російські військові ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива та в енергоблок на ЗАЕС.
- Унаслідок обстрілів на Запорізькій АЕС пошкодили естакаду, а також є ризик порушення норм радіаційної безпеки.
- Україна звернулася до МАГАТЕ та ООН з проханням відправити місію на Запорізьку АЕС.
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