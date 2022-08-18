Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, те, що генеральний директор МАГАТЕ підтвердив готовність очолити місію на Запорізьку АЕС, свідчить про максимальний рівень напруги.

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Давидюк зазначив, що ситуація на ЗАЕС, яку спровокував путін, загрожує світовій безпеці.

За створення такого прецеденту путін повинен бути зачищений західними спецслужбами. За те, що він (путін – 24 канал) ставить під загрозу існування світу, він повинен бути ліквідований,

– наголосив політолог.

"Бункерів на всіх не вистачить"

За його словами, українці, які пережили вибух на Чорнобильській АЕС, як ніхто розуміють усю небезпеку ядерної зброї. Натомість росія хизується можливістю застосувати ядерну бомбу.

росіяни не розуміють наслідків. Вони думають, що всі сховаються у бункерах. Друзі, так вас 140 мільйонів. Бункерів на всіх не вистачить,

– сказав Давидюк.

Він додав, що у разі початку ядерної війни кремлівський диктатор насамперед дбатиме про власну безпеку.

"путін сам сховається у бункері та навіть кабаєву не забере. Можливо, ще 1 чи 2 олігархів прихопить з собою", – зазначив політолог.

Час для складних рішень

Давидюк наголосив, що путін – це терорист, який спочатку погрожував світові застосуванням ядерної зброї, а тепер використовує як інструмент для маніпуляцій Запорізьку АЕС.

Тому, за словами політолога, світові лідери не повинні ховатися від розв'язання проблеми.

Настав час ухвалювати складні рішення. Світ повинен повернутися до жорстких розмов. Треба посадити путіна за стіл переговорів – або кулю в лоб. Думаю, обидва ці сценарії прийнятні,

– наголосив він.

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