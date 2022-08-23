Для этого необходимо давление на кремль со стороны мирового сообщества. Такое мнение 24 каналу высказал полковник запаса, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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"Решающая" миссия МАГАТЭ

Эксперт считает, что будущее Запорожской АЭС решит миссия Международного агентства по атомной энергии при активном участии в процессе Организации объединенных наций и стран-союзников Украины.

Все будет зависеть от того, как мировая общественность нажмет на россию, чтобы она покинула территорию Запорожской АЭС и передала ее под контроль ВСУ, или немилитарных образований, которые будут просто охранять станцию,

– считает Свитан.

По его словам, на сегодняшний день почти все мировое сообщество вовлечено в эту проблему. Помимо международных МАГАТЭ и ООН, главную роль в процессе занимают и некоторые страны, включая Францию, Италию и Турцию.

"МАГАТЭ уже готова проинспектировать станцию. Я думаю, что вскоре этот вопрос решат и в течение недели – двух станцию передадут под контроль и управление украинских структур", – убеждает специалист.

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"росатом" не хочет санкций

По мнению эксперта, у "росатома", который объявил, что он якобы контролирует Запорожскую АЭС, имеет в других странах большое количество контрактов на десятки миллиардов долларов. Он убежден, что в организации опасаются потерять эти деньги из-за возможных санкций.

Они точно не хотят попасть под самые жесткие санкции после какого-либо инцидента на пока подконтрольной им территории ЗАЭС. Они, конечно же, дураки, но не настолько, чтобы терять такое количество денег и контрактов,

– заверил Свитан.

Он добавляет, что санкционный режим фактически поставит крест на всех ядерных программах россии.

"Они не будут этого делать. МАГАТЭ с помощью ООН и западных стран решит эту проблему", – резюмировал специалист.

Ситуация на Запорожской АЭС: что известно

российские военные 4 марта захватили Энергодар и оккупировали Запорожскую АЭС. В августе оккупанты постоянно обстреливают атомную станцию и заминировали ее.

В начале месяца зафиксировали "прилеты" возле промышленной площадки ЗАЭС. Также снаряды оккупантов упали возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.

Во время еще одного обстрела российские военные едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива и в энергоблок на ЗАЭС.

В результате обстрелов на Запорожской АЭС повредили эстакаду, а также существует риск нарушения норм радиационной безопасности.

Украина обратилась к МАГАТЭ и ООН с просьбой отправить миссию на Запорожскую АЭС.

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