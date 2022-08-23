Для этого необходимо давление на кремль со стороны мирового сообщества. Такое мнение 24 каналу высказал полковник запаса, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.
Обратите внимание Наглость, – Зеленский о созыве россией Совбеза ООН по ЗАЭС
"Решающая" миссия МАГАТЭ
Эксперт считает, что будущее Запорожской АЭС решит миссия Международного агентства по атомной энергии при активном участии в процессе Организации объединенных наций и стран-союзников Украины.
Все будет зависеть от того, как мировая общественность нажмет на россию, чтобы она покинула территорию Запорожской АЭС и передала ее под контроль ВСУ, или немилитарных образований, которые будут просто охранять станцию,
– считает Свитан.
По его словам, на сегодняшний день почти все мировое сообщество вовлечено в эту проблему. Помимо международных МАГАТЭ и ООН, главную роль в процессе занимают и некоторые страны, включая Францию, Италию и Турцию.
"МАГАТЭ уже готова проинспектировать станцию. Я думаю, что вскоре этот вопрос решат и в течение недели – двух станцию передадут под контроль и управление украинских структур", – убеждает специалист.
Читайте также путин на ЗАЭС ставит под угрозу существование мира, он должен быть ликвидирован, – Давидюк
"росатом" не хочет санкций
По мнению эксперта, у "росатома", который объявил, что он якобы контролирует Запорожскую АЭС, имеет в других странах большое количество контрактов на десятки миллиардов долларов. Он убежден, что в организации опасаются потерять эти деньги из-за возможных санкций.
Они точно не хотят попасть под самые жесткие санкции после какого-либо инцидента на пока подконтрольной им территории ЗАЭС. Они, конечно же, дураки, но не настолько, чтобы терять такое количество денег и контрактов,
– заверил Свитан.
Он добавляет, что санкционный режим фактически поставит крест на всех ядерных программах россии.
"Они не будут этого делать. МАГАТЭ с помощью ООН и западных стран решит эту проблему", – резюмировал специалист.
Ситуация на Запорожской АЭС: что известно
- российские военные 4 марта захватили Энергодар и оккупировали Запорожскую АЭС. В августе оккупанты постоянно обстреливают атомную станцию и заминировали ее.
- В начале месяца зафиксировали "прилеты" возле промышленной площадки ЗАЭС. Также снаряды оккупантов упали возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.
- Во время еще одного обстрела российские военные едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива и в энергоблок на ЗАЭС.
- В результате обстрелов на Запорожской АЭС повредили эстакаду, а также существует риск нарушения норм радиационной безопасности.
- Украина обратилась к МАГАТЭ и ООН с просьбой отправить миссию на Запорожскую АЭС.
Вас также может заинтересовать – россияне в очередной раз обстреляли ЗАЭС, есть жертвы: смотрите видео