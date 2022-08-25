Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Тарас Семенюк. По его словам, на самом деле главная задача России – сохранить за собой Запорожскую АЭС и понемногу подключать ее к российским энергосистемам. Хотя это очень сложно сделать, учитывая, что нужно строить новые линии электропередач, о которых будут сразу знать украинские партизаны.

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Кроме того, россияне постоянно вбрасывают миф, что Украина не хочет идти на переговоры с россией. Действительно, в нынешних условиях никто не пойдет на переговоры с оккупантами. А вот потом, когда ситуация на фронте изменится, эти переговоры вполне реальны.

россияне просили переговоров уже на 2 или 3 день войны

Позиция президента Владимира Зеленского сейчас вполне правильна – не о чем говорить. Украина получает оружие и сейчас возможны только одни переговоры – россияне должны убраться с оккупированных территорий, и тогда стоит обдумывать, как устроить новую систему безопасности в Европе.

Как отмечает Семенюк, когда Украина была готова провести переговоры, россияне выдвигали недопустимые требования.

Если быть честным, именно россияне просили переговоры на 2 или 3 день войны. Оккупанты уже понимали, что динамика наступления спадает, поэтому хотели как-то зафиксировать то, что захватили. Они и сейчас хотят переговоров, – отметил Семенюк.

Политолог отмечает, что оккупанты сейчас пытаются устраивать ядерный шантаж, чтобы склонить Украину к переговорам и снизить динамику поставок оружия. Они надеются, что западные партнеры вынудят Зеленского пойти на переговоры. Кроме того, оккупанты понимают – их наступление серьезно замедлилось. Они буквально не могут массированно идти дальше.

По словам Семенюка, для Украины переговоры на данный момент – фактически поражение. Ведь тогда фиксируются позиции сторон, и за россиянами закрепятся оккупированные территории.

россияне, даже если бы состоялись переговоры, все равно будут параллельно вести процессы референдумов. Они не будут останавливаться, окопаются еще глубже и будут педалировать "референдумы". Позиция Украины вполне понятна – полный вывод войск, тогда и можно будет говорить о будущих процессах, – отметил Семенюк.

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Напомним, Владимир Зеленский предложил провести Саммит будущего под эгидой ООН в Киеве. Символично было бы организовать его в Украине, где действительно решается, "будет ли будущее вообще"