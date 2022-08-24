путін не сприйняв попередження від Заходу

Якщо те, що путін начебто вирішив допустити на ЗАЕС комісію МАГАТЕ, було хорошим знаком, то чергове скликання росією Радбезу ООН – це погано. Про це 24 каналу розказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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На його погляд, скликання росією Радбезу після озвучення попереджень Заходу говорить про те, що окупанти не відмовилися від ідеї провокації з вибухом на ЗАЕС та продовжують готувати її. Вони хочуть здійснити жахливий злочин проти людства та заявити, що вони ж попереджали усіх про "божевільних українців, які обстрілювали власну станцію, щоб знищити своє ж населення".

Нагадаємо! Днями у британському парламенті заявили, що аварію на Запорізькій АЕС можна буде трактувати як напад на країни НАТО, адже виток радіації загрожуватиме й європейським країнам. Це означає, що Альянс може ввести в дію 5-ту статтю НАТО, у якій йдеться про колективну безпеку.

За його словами, це вказує на те, що серйозні попередження від Заходу на путіна не подіяли. Можливо, російський диктатор не сприйняв їх серйозно, бо вони були озвучені не в тій формі та не тими людьми. Аби донести до нього реальність цих заяв, потрібний вищий рівень.

"Я боюся, що потрібно підвищувати рівень, дуже жорстко робити попередження, щоб не допустити цього божевільного вчинку – удару по Запорізькій АЕС якимись силами під українським прапором, військовими, переодягненими в українську форму", – наголосив Гудков.

Відтак, він вважає, що про введення у дію 5-ої статті НАТО у випадку катастрофи на ЗАЕС мають сказати вищі чини, чиї слова все ж налякають російського диктатора.

путін не сприйняв попередження, яке прозвучало в британському парламенті. Схоже, він порахував його не настільки значущим та вагомим, ніж якби, наприклад, це була заява G7 чи керівництва НАТО. Я думаю, що без цієї заяви ми будемо перебувати в зоні ризику підриву АЕС – провокації, організованої росіянами,

– підсумував опозиціонер.

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Зауважимо, що 22 серпня російські окупанти завезли на ЗАЕС ще більше техніки та військових. Там додалося ще 2 БТР та 6 спецвантажівок, тепер на території станції дислокуються понад 40 одиниць військової техніки. Більшість загарбники розмістили біля енергоблоків.