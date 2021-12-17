Председатель правления НАК "Нафтогаз" Витренко отметил, что агенты Кремля и его главы Владимира Путина делают все возможное, чтобы Украина не могла гарантировать себе энергонезависимость. В частности, один из способов – это помешать Украине увеличивать собственную добычу газа.

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По словам Витренко, в Черном море есть огромные залежи природного газа.

Мы не можем сделать нормальное сейсмическое исследование из-за военных кораблей России, которые не дают норвежской компании делать это исследование,

– подчеркнул Витренко.

"Северный поток-2" – серьезный инструмент

Президент Владимир Зеленский рассказал, что газопровод "Северный поток-2" является серьезным инструментом для разговора с Россией.

По словам украинского лидера, газопровод может организовать встречу с Путиным.

Зеленский подчеркнул, что "Северный поток-2" – это справедливый инструмент, который находится в руках европейских лидеров.

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