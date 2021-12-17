Голова правління НАК "Нафтогаз" Вітренко зауважив, що агенти Кремля та його очільника Володимира Путіна роблять усе можливе, аби Україна не могла гарантувати собі енергонезалежність. Зокрема, один зі способів – це завадити Україні збільшувати власний видобуток газу.

Зауважте США та ЄС готують жорсткі санкції проти Росії у сферах енергетики та банків, – Bloomberg

За словами Вітренка, у Чорному морі є величезні поклади природного газу.

Ми не можемо зробити нормальне сейсмічне дослідження через військові кораблі Росії, які не дають норвезькій компанії робити це дослідження,

– наголосив Вітренко.

"Північний потік-2" – серйозний інструмент

Президент Володимир Зеленський розповів, що газопровід "Північний потік-2" є серйозним інструментом для розмови з Росією.

За словами українського лідера, газогон може організувати зустріч із Путіним.

Зеленський наголосив, що "Північний потік-2" – це справедливий інструмент, який перебуває в руках європейських лідерів.

Чи дійсно уряд Німеччини може заблокувати "Північний потік-2": дивіться відео