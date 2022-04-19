Об этом рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 канала.

На тему Китай вряд ли предоставит России оружие, – эксперт объяснил, почему помощь КНР почти равна нулю.

По его словам, в настоящее время в экономике России начались необратимые процессы деградации.

"Уже видно, что даже выиграв войну, восстановив свои экспортные возможности или выплатив Украине репарации, все равно РФ не сможет восстановить экономику до состояния, каким она была 23 февраля", – подчеркнул эксперт.

Помочь России может Китай

Краев уверен, что Россия уже уничтожила весь свой экономический рост за последние 15 лет. Последний шанс россиян выйти из этой ситуации с наименьшими потерями – Китай.

Мы сейчас видим, что Китай массово скупает акции в государственных компаниях РФ. И не следует забывать, что Китай – это 35% экспорта российской нефти. Также он на своей территории держит около 22% российского золотовалютного запаса в валюте.

– заявил он.

Эксперт уверяет, что Китай – это тот игрок, который еще может помочь России, в частности, ее же деньгами рассчитаться с долгами и определенное время держать имидж экономики РФ. Поэтому россиянам придется идти на большие уступки к Китаю, чтобы хоть как-то держать свою экономику.

Россия стала экспериментом для Китая

По мнению Краева, Китай поймет, что Россию следует поддерживать настолько, чтобы она не погибла, но не настолько, чтобы она вышла на прежний уровень потенциала. По его словам, Россия стала для Китая экспериментальным образцом.

Китай понял, как Запад будет реагировать на вторжение в Тайвань .

. Китай понял, как Запад будет налагать санкционный режим,

Китай увидел, что может произойти с авторитарной страной, если она будет заблокирована.

Почему позиция Китая в России нейтральна

Эксперт объяснил, что Китай всегда показывает свой, условно говоря, третий путь. Китай не может занять позицию Запада просто потому, что это позиция Запада.

Китай во многом свой имидж создал на антитезисе западным принципам и подходам. Поэтому мы видим такую усредненную позицию. Китай с одной стороны не осуждает Россию и говорит, что этот конфликт вызван расширением НАТО, но в то же время он не дает РФ тех денег и вооружения, которые они просили,

– сказал эксперт.

Он добавил, что позиция Китая в войне такова – конфликт нужно разрешать мирно. "Он считает, что этого конфликта не должно быть, но если он уже есть, то нужно все мирно решить. Кроме того, никому ничего не давать", – подытожил Краев.

Александр Краев: У России есть последний шанс выйти из войны с наименьшими потерями