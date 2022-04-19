Про це розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 каналу.

До теми Китай навряд чи надасть Росії зброю, – експерт пояснив, чому допомога КНР майже дорівнює нулю

За його словами, зараз в економіці Росії почалися незворотні процеси деградації.

"Вже видно, що навіть вигравши війну, відновивши свої експорті можливості чи виплативши Україні репарації, все одно РФ не зможе відновити економіку до стану, якою вона була 23 лютого", – наголосив експерт.

Допомогти Росії може Китай

Краєв переконаний, що Росія вже знищила весь свій економічний ріст за останні 15 років. Останній шанс росіян вийти з цієї ситуації з найменшими втратами – це Китай.

Ми зараз бачимо, що Китай масово скуповує акції в державних компаніях РФ. І не треба забувати, що Китай – це 35% експорту російської нафти. Також він на своїй території тримає близько 22% російського золотовалютного запасу у валюті,

– заявив він.

Експерт запевняє, що Китай – це той гравець, який ще може допомогти Росії, зокрема її ж грошима розрахуватися з боргами і певний час тримати мідж економіки РФ. Тому росіянам доведеться йти на великі поступки до Китаю, щоб хоч якось тримати свою економіку.

Росія стала експериментом для Китаю

На думку Краєва, Китай зрозуміє, що Росію треба підтримувати настільки, щоб вона не загинула, але не настільки, щоб вона вийшла на попередній рівень потенціалу. За його словами, Росія стала для Китаю експериментальним зразком, зокрема:

Китай зрозумів, як Захід буде реагувати на вторгнення в Тайвань ,

, Китай зрозумів, як Захід буде накладати санкційний режим,

Китай побачив, що може статися із авторитарною країною, якщо її заблокують.

Чому позиція Китаю до Росії нейтральна

Експерт пояснив, що Китай завжди показує свій, умовно кажучи, третій шлях. Китай не може зайняти позицію Заходу просто тому, що це позиція Заходу.

Китай багато в чому свій імідж створив на антитезі західним принципам та підходам. Тому ми бачимо таку усереднену позицію. Китай з одного боку не засуджує Росію та каже, що цей конфлікт викликаний розширенням НАТО, але в той же час він не дає РФ тих грошей і озброєння, яке вони просили,

– сказав експерт.

Він додав, що позиція Китаю у війні така – конфлікт треба вирішувати мирно. "Він вважає, що цього конлікту не мало би бути, але якщо він вже є, то треба все мирно вирішити. Окрім того, нікому нічого не давати", – підсумував Краєв.

Олександр Краєв: Росія має останній шанс вийти з війни з меншими втратами



До слова, Китай вирішив "дотримуватися нейтралітету" у війні, яку Росія розпочала проти України. Проте міністерка фінансів США Джанет Єллен вважає, Китай мусить активно допомогти Заходу припинити війну та знайти важелі впливу на РФ.